сколько десятиместных автобусов нужно заказать чтобы в них уместилось 47 человек
Математика
сколько десятиместных автобусов нужно заказать чтобы в них уместилось 47 человек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
47:10=4 полных автобуса и 7 человек в пятом автобусе
Гость:
1) 47:10=4 и 7 человек осталось Значит надо заказать пять автобусов, в 4-х поедут по 10 человек и в пятом _7 человек.
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