Среди участников кросса 35 %- студенты , остальные -старшекласники , причем их на 252 человека больше чем студентов. Сколько спорстменов учавствует в кроссе?

Алгебра

Среди участников кросса 35 %- студенты , остальные -старшекласники , причем их на 252 человека больше чем студентов. Сколько спорстменов учавствует в кроссе?

Автор: Гость