Среди участников кросса 35 %- студенты , остальные -старшекласники , причем их на 252 человека больше чем студентов. Сколько спорстменов учавствует в кроссе?
Алгебра
Среди участников кросса 35 %- студенты , остальные -старшекласники , причем их на 252 человека больше чем студентов. Сколько спорстменов учавствует в кроссе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-35=65% - старшеклассников примемкол-во спортсменов за х 0,65х - 0,35х=252 0.3х=252 х=840
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