от деревни до города велосипедист ехал 4ч со скоростью 12км/ч. сколько времени он потратит на обратный путь по той же дороге,если скорость увеличить на 4 км/ч?

Математика
от деревни до города велосипедист ехал 4ч со скоростью 12км/ч. сколько времени он потратит на обратный путь по той же дороге,если скорость увеличить на 4 км/ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сначала надо узнать расстояние для этого 4ч*12км/ч=48км теперь узнаем скорость на обратном пути 12км/ч+4км/ч=16км/ч ну а теперь время которое велосипедист потратил на обратный путь 48км/16 км/ч=3ч
Гость:
12*4=48км проехал велосипедист 48/(12+4)=3часа потратил на обратный путь
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