от деревни до города велосипедист ехал 4ч со скоростью 12км/ч. сколько времени он потратит на обратный путь по той же дороге,если скорость увеличить на 4 км/ч?

Гость: Гость:

сначала надо узнать расстояние для этого 4ч*12км/ч=48км теперь узнаем скорость на обратном пути 12км/ч+4км/ч=16км/ч ну а теперь время которое велосипедист потратил на обратный путь 48км/16 км/ч=3ч