1) Что такое кооператив? 2) Лозунги кронштадтского восстания? 3) Что такое резолюция о единстве партии? 4) Какие хозяйства преобладали в период НЭПа? 5) Причины перехода к НЭПу? 6) В чем состоял кризис власти весной 1921 года? ...

Гость: Гость:

1)Кооператив — основанное на членстве объединение людей и организаций, созданное для достижения общих экономических и социальных целей, связанных с удовлетворением материальных или иных потребностей членов 2)«Власть Советам, а не партиям!» 3)судебный процесс над группой видных эссеров. 4- 5)1) массовое недовольство политикой «военного коммунизма» в деревне, выступления в городах и армии; 2) крушение идеи «введения» социализма путем ликвидации рыночных отношений; 3) стремление лидеров РКП(б) удержать власть любой ценой; 4) спад революционной волны на Западе. 6- 7)при НЭПи опять появились бедные и богатые(как при капитализме) из за этого НЭП заменили,Основные элементы НЭПа :1)продразветка, замена продналогом.2)отмена трудовой повиности.3)Разрешалось брать , и здавать в аренду земли и предприятия.4)Госуд-ные предприятияпереводились на самофинонсирования и хозюрасчет.