рост Сережи 164 см.Катя на 8 см ниже Сережи. но на 12 см выше Димы. вычисли рост Димы

Математика

рост Сережи 164 см.Катя на 8 см ниже Сережи. но на 12 см выше Димы. вычисли рост Димы

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