рост Сережи 164 см.Катя на 8 см ниже Сережи. но на 12 см выше Димы. вычисли рост Димы

Математика
рост Сережи 164 см.Катя на 8 см ниже Сережи. но на 12 см выше Димы. вычисли рост Димы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
164-8=156-рост кати 156-12=144- рост димы
Гость:
Сережа - 164 см Катя - (164 -8) = 156 см Дима - (156 -12) = 144 см
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