При каких значениях переменной "в" истинно неравенство в меньше -в ?
Алгебра
При каких значениях переменной "в" истинно неравенство в меньше -в ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зависит от значения -в! Например -в = -2, то неравенство в<-в буде истенным при значении в = -3, -4, -5, -6, -7 и т.д.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Определить молекулярную формулу CH содержание углерода в котором составляет 81,81% а плотность этого газа равна 1,96 г/см в кубе .
Математика
На отрезке AB равен 16 см. отметили точку M, такую что AM = 14 см., и точку N, такую что BN = 12 см.Найди MN.