Решить уравнение.(корень квдратный из 12 )в степени 2x+5 в степени x =13 в степени x
Алгебра
Решить уравнение.(корень квдратный из 12 )в степени 2x+5 в степени x =13 в степени x
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testowe rozwiazanie- mozna usunac
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