определите массу серебряной ложки если для изменения ее температуры от20 до40градусов требуется 250дж энергии удельная теплоемкость серебра250дж кг с

Физика

определите массу серебряной ложки если для изменения ее температуры от20 до40градусов требуется 250дж энергии удельная теплоемкость серебра250дж кг с

Автор: Гость