определите массу серебряной ложки если для изменения ее температуры от20 до40градусов требуется 250дж энергии удельная теплоемкость серебра250дж кг с
Физика
определите массу серебряной ложки если для изменения ее температуры от20 до40градусов требуется 250дж энергии удельная теплоемкость серебра250дж кг с
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