Прочитайте и озоглавьте текст.Найдите все причастия.Сделайте морфологический разбор причастий.Найдите в тексте сравнения.Для чего их использует писатель? Кто из нас не любовался облаками,плывущими на небе?(синтаксический разбор...

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Прочитайте и озоглавьте текст.Найдите все причастия.Сделайте морфологический разбор причастий.Найдите в тексте сравнения.Для чего их использует писатель? Кто из нас не любовался облаками,плывущими на небе?(синтаксический разбор этого предложения)Кто не завидовал свободе их странствия в эфире,когда,подгоняемые ветрами и озаренные солнцем,они плавно движутся(морфологический разбор этого слова),как вереницы темных кораблей с позолоченными носами,или,разделившись на легкие (фонетический разбор этого слова)отряды,быстро скользят вперед,то стройные и проворные,как перелетные(разбор этого слова по составу) птицы,то прозрачны,как крупные опалы,выпавшие из небесной сокровищницы,то ослепительно белые,как хлопья снега,уносимые на крыльях ветра?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Удивительные (Прекрасные) облака. Причастия: плывущие, подгоняемые, озаренные, позолоченными, выпавшие, уносимые.
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