найдите координаты точек ,в которых прямая FE,где F(3;4)и E(-6;-2),пересикает координаты оси

Алгебра
найдите координаты точек ,в которых прямая FE,где F(3;4)и E(-6;-2),пересикает координаты оси
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для решения нужно написать уравнение прямой. Известно, что прямая задается уравнением у=а*х+b. Подставляя наши координаты (3;4) и (-6;-2) в уравнение прямой, получаем систему уравнений, из которой находим коэфициент а и b. [latex]\left \{ {{4=3*x+b} \atop {-2=-6*x+b}} \right [/latex]. Решение относительно а дает результат 2/3, т.е. а=2/3, подставив в первое уравнение значение а, имеем b=2. Следовательно уравнение прямой у=(2/3)*х+2. Для вичисления точок пересечения с осями поочередно подставляем 0 вместо у (прямая пересекает ось ОХ), и вместо х (пресекает ось ОУ). (2/3)*х+2=0; х=-3. (2/3)*0+2=у; у=2. Т.е., точки пересечения с осями координат (-3;0) и (0;2).
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