из 580г шерсти связали четыре пары носков.Хватит ли 2кг 175г , чтобы связать 15 пар носков?

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Найдём сколько шерсти нужно на одну пару носков: 580/4=145(г) Теперь проверим хватит ли на все 15 носков 1кг=1000г 2175/145=15 Ответ: 2кг 175г - хватит,чтобы связать 15 пар носков.