из 580г шерсти связали четыре пары носков.Хватит ли 2кг 175г , чтобы связать 15 пар носков?

Математика
из 580г шерсти связали четыре пары носков.Хватит ли 2кг 175г , чтобы связать 15 пар носков?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдём сколько шерсти нужно на одну пару носков: 580/4=145(г)   Теперь проверим хватит ли на все 15 носков   1кг=1000г   2175/145=15   Ответ: 2кг 175г - хватит,чтобы связать 15 пар носков.
Гость:
1)580:4=145(г)-шерсти на одну пару носков 2кг 175г= 2175г 2)145*15=2175(г)- необходимо для 15 пар Ответ:хватит
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