боковая сторона равнобедренной трапеции равна 48 см а средняя линия делится диаганалью на 2 отрезка равные 11 см и 35 см найдите углы трапеции

Геометрия

боковая сторона равнобедренной трапеции равна 48 см а средняя линия делится диаганалью на 2 отрезка равные 11 см и 35 см найдите углы трапеции

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