С клавиатуры вводят число.Составить программу которая: а)Определяет количество символов в нём; б)проверяет,не совпадают ли первая и последняя буква слова; в)выводит на экран первый,второй и последний символы; г)определяет,чётно...
Экономика
С клавиатуры вводят число.Составить программу которая: а)Определяет количество символов в нём; б)проверяет,не совпадают ли первая и последняя буква слова; в)выводит на экран первый,второй и последний символы; г)определяет,чётно или нечётно количество символов в слове.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В)program primer_4; var a:string; k: integer; begin writeln('Введите слово'); k:=length(a); read(a); read(a[1], a[2], a[k]); end. А)program primer_2; var a:string; n:integer; begin read(a); n:=length(a); writeln (n); end. Б)program primer_3; var a:string; k:integer; begin write ('Введите слово:'); read(a); k:=length(a); if a[1]=a[k] then writeln('Да') else writeln('Нет'); end.
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