С клавиатуры вводят число.Составить программу которая: а)Определяет количество символов в нём; б)проверяет,не совпадают ли первая и последняя буква слова; в)выводит на экран первый,второй и последний символы; г)определяет,чётно...

Экономика

С клавиатуры вводят число.Составить программу которая: а)Определяет количество символов в нём; б)проверяет,не совпадают ли первая и последняя буква слова; в)выводит на экран первый,второй и последний символы; г)определяет,чётно или нечётно количество символов в слове.

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