Определите скорость равномерного движения конца секундной стрелки своих часов. какова частота вращения этой стрелки

Физика
Определите скорость равномерного движения конца секундной стрелки своих часов. какова частота вращения этой стрелки
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         1          1 Ню= ---    =   --- =  0,016 Гц         T          60
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