Определите скорость равномерного движения конца секундной стрелки своих часов. какова частота вращения этой стрелки
Физика
Определите скорость равномерного движения конца секундной стрелки своих часов. какова частота вращения этой стрелки
Ответ(ы) на вопрос:
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1 1 Ню= --- = --- = 0,016 Гц T 60
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