В трёх ящиках 110 кг яблок.В первом на 35 кг больше, чем во втором, а во втором на 15 кг больше, чем в третьем. Сколько яблок в каждом ящике

Математика

В трёх ящиках 110 кг яблок.В первом на 35 кг больше, чем во втором, а во втором на 15 кг больше, чем в третьем. Сколько яблок в каждом ящике

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