В трёх ящиках 110 кг яблок.В первом на 35 кг больше, чем во втором, а во втором на 15 кг больше, чем в третьем. Сколько яблок в каждом ящике
Математика
В трёх ящиках 110 кг яблок.В первом на 35 кг больше, чем во втором, а во втором на 15 кг больше, чем в третьем. Сколько яблок в каждом ящике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 ящик-х кг 2 ящик-х+15 1 ящик-(х+15)+35 составим уравнение х+х+15+х+15+35=110 3х+65=110 3х=110-65 3х=45 х=45:3 х=15 кг в третьем ящике 15+15=30 кг во втором ящике 30+35=65 кг в третьем ящике проверка: 15+30+65=110
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