1.Напиши слова в два столбика. В один столбик выпиши слова, в которых буквы Е и Ё обозначают мягкость согласных, в другой - все остальные . Поет, берег, дело, лен, береза, встает, свекла, клетка, зовет, Лева, узнает, клевер, жу...

Русский язык

1.Напиши слова в два столбика. В один столбик выпиши слова, в которых буквы Е и Ё обозначают мягкость согласных, в другой - все остальные . Поет, берег, дело, лен, береза, встает, свекла, клетка, зовет, Лева, узнает, клевер, жует, огонек, дает, клен, мед .

Автор: Гость