1.Напиши слова в два столбика. В один столбик выпиши слова, в которых буквы Е и Ё обозначают мягкость согласных, в другой - все остальные . Поет, берег, дело, лен, береза, встает, свекла, клетка, зовет, Лева, узнает, клевер, жу...

Русский язык
1.Напиши слова в два столбика. В один столбик выпиши слова, в которых буквы Е и Ё обозначают мягкость согласных, в другой - все остальные . Поет, берег, дело, лен, береза, встает, свекла, клетка, зовет, Лева, узнает, клевер, жует, огонек, дает, клен, мед .
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Гость:
поет            берег встает          дело узнает         лен жует           береза дает           свекла                      поет            зовет                     Лева                     клевер                    огонек                    клен                     мед                    клетка                   берег
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