55-(x-15)=30 решить уравнение
Математика
55-(x-15)=30 решить уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
55-(х-15)=30 55-х+15=30 -х=30-55-15 -х= -40 х=40 проверка: 55-(40-15)=30 30=30
Гость:
55-(х-15)=30 х-15=55-30 х-15=25 х=25+15 х=40 55-(40-15)=30
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