Use the cues to complete with the Present Pefect 1)Dad is angry. Sister-yes,he (lose his mobile)
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Use the cues to complete with the Present Pefect 1)Dad is angry. Sister-yes,he (lose his mobile)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Dad is angry. Sister-yes,he has lost his mobile. Это всё??????
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