как пишется развиваются знамёна или развеваются?
Русский язык
как пишется развиваются знамёна или развеваются?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
развИваться может, например, промышленность ( развИваться - то есть протекть, происходить. Или находиться в процессе перехода из одного сост в другое). А знамена - развЕваются (развЕваться), то есть колыхаются
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