Отгадай загадки. Запиши ответы в виде предложения. Подчеркни подлежащее и сказуемое. Докажи, что это подлежащее. 1. Кто говорит молча? - книга. 2. Что всегда ходит, а с места не сходит? - солнце. 3. Что летит быстрее пули? - ...
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Отгадай загадки. Запиши ответы в виде предложения. Подчеркни подлежащее и сказуемое. Докажи, что это подлежащее. 1. Кто говорит молча? - книга. 2. Что всегда ходит, а с места не сходит? - солнце. 3. Что летит быстрее пули? - мысль.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Книга(подлежащее) говорит(сказуемое) молча.2)Солнце(подлежащее) всегда ходит(сказуемое) , а с места не сходит("не"+сказуемое). 3)Мысль(подлежащее) летит(сказуемое) быстрее пули. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: 1)говорит (кто?) книга. 2)ходит, не сходит (кто?) солнце. 3)летит (кто?) мысль.
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