Отгадай загадки. Запиши ответы в виде предложения. Подчеркни подлежащее и сказуемое. Докажи, что это подлежащее. 1. Кто говорит молча? - книга. 2. Что всегда ходит, а с места не сходит? - солнце. 3. Что летит быстрее пули? - ...

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Отгадай загадки. Запиши ответы в виде предложения. Подчеркни подлежащее и сказуемое. Докажи, что это подлежащее. 1. Кто говорит молча? - книга. 2. Что всегда ходит, а с места не сходит? - солнце. 3. Что летит быстрее пули? - мысль.

Автор: Гость