составить распространенное предложения так чтобы слово родина в первом из них было подлежащим,во втором дополнением,в третьем-обстоятельством,в четвёртом-обращением.

Русский язык
составить распространенное предложения так чтобы слово родина в первом из них было подлежащим,во втором дополнением,в третьем-обстоятельством,в четвёртом-обращением.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Родина, родная страна - это место, где ты родился. 2. Россия для многих стала второй родиной. 3. Выполнив задание, разведчик возвращался на родину. 4. Я люблю тебя, Родина.  
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