В цирке выступали обезьяны на двух-трехколесных велосипедах. Сколько было тех и других велосипедов, если всего было 8 велосипедов и 21 колесо?

Математика

В цирке выступали обезьяны на двух-трехколесных велосипедах. Сколько было тех и других велосипедов, если всего было 8 велосипедов и 21 колесо?

Автор: Гость