В цирке выступали обезьяны на двух-трехколесных велосипедах. Сколько было тех и других велосипедов, если всего было 8 велосипедов и 21 колесо?

Математика
В цирке выступали обезьяны на двух-трехколесных велосипедах. Сколько было тех и других велосипедов, если всего было 8 велосипедов и 21 колесо?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
допустим, у всех велосипедов по 2 колеса, тогда получим 8*2=16 колес 21-16=5колес осталось на трехколесные велосипеды ⇒ трехколесных велосипедов 5, тогда 8-5=3 двухколесных
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