у вани было X яблок, у пети на 8 яблок больше, а у игоря на 3 яблока меньше, всего было 41 яблока. ЗАПИСАТЬ В ВИДЕ РАВЕНСТВА.
Математика
у вани было X яблок, у пети на 8 яблок больше, а у игоря на 3 яблока меньше, всего было 41 яблока. ЗАПИСАТЬ В ВИДЕ РАВЕНСТВА.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ваня-х ябл Петя-х+8 ябл Игорь-х-3 ябл Всего-41 ябл Запишем равенство: х+(х+8)+(х-3)=41 На всякий случай решение: 3х=41-5 3х=36 х=36:3 х=12 у Вани 12+8=20-у Пети 12-3=9-у Игоря проверка: 12+20+9=41
Гость:
х+(8+х)+(х-3)=41 3х+5=41 3х=41-5 3х=36 х=36:3 х=12(яб)-у Вани 8+12=20(яб)-у Пети 12-3=9(яб)-у Игоря
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