у вани было X яблок, у пети на 8 яблок больше, а у игоря на 3 яблока меньше, всего было 41 яблока. ЗАПИСАТЬ В ВИДЕ РАВЕНСТВА.

Математика

у вани было X яблок, у пети на 8 яблок больше, а у игоря на 3 яблока меньше, всего было 41 яблока. ЗАПИСАТЬ В ВИДЕ РАВЕНСТВА.

Автор: Гость