на столе лежит брусок. Какие силы действуют на него?? Почему брусок покоится?

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На брусок действует сила тяжести m*g, направлена вертикально вниз. Сила реакции опоры Р=m*g - перпендикулярна поверхности наклонной плоскости, на которой лежит брусок, направлена под углом к вертикали вверх, угол равен углу наклонной плоскости. Брусок не движется, потому что есть еще сила трения (в данном случае - сила трения покоя), направлена параллельно наклонной плоскости вверх и равна по величине результирующей сил тяжести и реакции опоры Р.