Значения фразеологизмов:не по сердцу,не в духе,не под силу,не по душе,не по нутру,не на шутку,кому не лень,не в меру.

Гость: Гость:

не по сердцу - Не по вкусу (не по нраву). не в духе - В плохом настроении. не под силу - Невозможно (физическая или духовная невозможность сделать что-либо). не по душе - Не нравится не по нутру - Не нравится, быть не по вкусу, не по душе не на шутку - Всерьез, основательно кому не лень - Любой, кто хочет, кому вздумается. не в меру - Не в соответствии с силами или возможностями