Значения фразеологизмов:не по сердцу,не в духе,не под силу,не по душе,не по нутру,не на шутку,кому не лень,не в меру.

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Значения фразеологизмов:не по сердцу,не в духе,не под силу,не по душе,не по нутру,не на шутку,кому не лень,не в меру.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
не по сердцу -  Не по вкусу (не по нраву).  не в духе -  В плохом настроении.  не под силу - Невозможно (физическая или духовная невозможность сделать что-либо).  не по душе -  Не нравится  не по нутру - Не нравится, быть не по вкусу, не по душе  не на шутку - Всерьез, основательно  кому не лень - Любой, кто хочет, кому вздумается.  не в меру - Не в соответствии с силами или возможностями
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