Сколько звуков и букв? В слове Ехали, ровные, кривая.

Русский язык
Сколько звуков и букв? В слове Ехали, ровные, кривая.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ехали - 5 букв, 6 звуков (так ка буква Е в начале слова дает 2 звука) ровные - 6 букв, 7 звуков (так кк буква Е после гласн. дает 2 звука) кривая - 6 букв, 7 звуков (так как буква Я после гласн. дает 2 звука)
Гость:
Ехали-[й'эхал'и], 5 букв, 6 звуков. ровные-[ровный'э],6 букв,7 звуков. кривая-[кривай'а],6 букв, 7 звуков.
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