Сколько звуков и букв? В слове Ехали, ровные, кривая.

Гость: Гость:

Ехали - 5 букв, 6 звуков (так ка буква Е в начале слова дает 2 звука) ровные - 6 букв, 7 звуков (так кк буква Е после гласн. дает 2 звука) кривая - 6 букв, 7 звуков (так как буква Я после гласн. дает 2 звука)