открыли кран,который в минуту подает 30 л воды и за 5 мин наполняет ванну.Черезсливное отверстие вся вода вытекает за 6 мин.Сколь колитров воды выливается за одну минуту через сливное отверстие?
Математика
открыли кран,который в минуту подает 30 л воды и за 5 мин наполняет ванну.Черезсливное отверстие вся вода вытекает за 6 мин.Сколь колитров воды выливается за одну минуту через сливное отверстие?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30*5=150л воды в ванне 150/6=25л воды выливается за 1 мин
Гость:
30х5=150 литров наполняют ванну за 5 минут 150:6=25 литров вытекает за одну минуту Ответ: за минуту выливается из сливного отверстия 25 литров воды
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