открыли кран,который в минуту подает 30 л воды и за 5 мин наполняет ванну.Черезсливное отверстие вся вода вытекает за 6 мин.Сколь колитров воды выливается за одну минуту через сливное отверстие?

Математика

открыли кран,который в минуту подает 30 л воды и за 5 мин наполняет ванну.Черезсливное отверстие вся вода вытекает за 6 мин.Сколь колитров воды выливается за одну минуту через сливное отверстие?

Автор: Гость