Укажите, какой частью речи являются слова... ПРИЧУДЛИВАЯ, РАССТИЛАЕТ, ПО, ГОРОДСКОМ, ПЛАМЕНЕМ, НИКОМУ, ОТ, НЕЁ, НО, РАЗНОЦВЕТЬЕ.
Русский язык
Укажите, какой частью речи являются слова... ПРИЧУДЛИВАЯ, РАССТИЛАЕТ, ПО, ГОРОДСКОМ, ПЛАМЕНЕМ, НИКОМУ, ОТ, НЕЁ, НО, РАЗНОЦВЕТЬЕ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
причудливая-прилагательное,расстилает-глагол,по- предлог ,городском-прилагательное, пламенем-сууществительное,никому-местоим.,от-предлог,нее-местоим.,но- союз,разноцветье-сущ.
Гость:
причудливая - прилагательное, расстилает - глагол, по - предлог, городском -прилагательное, пламенем - существительное, никому - местоимение,от -предлог, нее - местоимен., но - СОЮЗ, разноцветнье - СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Математика
сколько квадратных миллиметров в 8 квадратных сантиметрах.Сколько квадратных миллиметров в 20 мм в квадрате