Укажите, какой частью речи являются слова... ПРИЧУДЛИВАЯ, РАССТИЛАЕТ, ПО, ГОРОДСКОМ, ПЛАМЕНЕМ, НИКОМУ, ОТ, НЕЁ, НО, РАЗНОЦВЕТЬЕ.

Русский язык

Укажите, какой частью речи являются слова... ПРИЧУДЛИВАЯ, РАССТИЛАЕТ, ПО, ГОРОДСКОМ, ПЛАМЕНЕМ, НИКОМУ, ОТ, НЕЁ, НО, РАЗНОЦВЕТЬЕ.

Автор: Гость