как читается и что значит эта запись 15MgO 5НP3

Химия
как читается и что значит эта запись 15MgO 5НP3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это формула пять атома водорода  и з атома фосфора ,15 атомамагний кислорода
Гость:
первое еще оксид магния называют. 15 молекул магний оксида.
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Химия
как читается запись:5MgO
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