сколько квадратных миллиметров в 8 квадратных сантиметрах.Сколько квадратных миллиметров в 20 мм в квадрате

Математика
сколько квадратных миллиметров в 8 квадратных сантиметрах.Сколько квадратных миллиметров в 20 мм в квадрате
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8см²=800мм² 20м²=20 000 000мм²
Гость:
8см*=800мм* 20м*=20000000мм* 
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