сколько квадратных миллиметров в 8 квадратных сантиметрах.Сколько квадратных миллиметров в 20 мм в квадрате
Математика
сколько квадратных миллиметров в 8 квадратных сантиметрах.Сколько квадратных миллиметров в 20 мм в квадрате
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8см²=800мм² 20м²=20 000 000мм²
Гость:
8см*=800мм* 20м*=20000000мм*
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Срочно!!!!!!!!!! Бочки горючего хватает для работы одного двигателя на - 7 часов, а другого - на 5 часов. Какая част горючего останется от полной б...
Математика
Русский язык
Английский язык