сколько квадратных миллиметров в 8 квадратных сантиметрах.Сколько квадратных миллиметров в 20 мм в квадрате

Математика

сколько квадратных миллиметров в 8 квадратных сантиметрах.Сколько квадратных миллиметров в 20 мм в квадрате

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