нужна мысль для рассказа про здоровое питание
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нужна мысль для рассказа про здоровое питание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно написать про здоровое питание, и написать о его последствиях, а потом можно написать о вредном питании и его последствиях, тоесть этим рассказом дать человеку выбор.
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