плз помогите решить задачу. два каменщика сложили вместе стенку в 20 дней. За сколько дней выполнил бы работу каждый из них отдельно, если известно, что первый каменщик должен работать на 9 дней больше второго?
Алгебра
плз помогите решить задачу. два каменщика сложили вместе стенку в 20 дней. За сколько дней выполнил бы работу каждый из них отдельно, если известно, что первый каменщик должен работать на 9 дней больше второго?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+х+9=20 2х+9=20 2х=20-9 2х=11 х=5,5 5,5+9=14,5 ответ:один должен работать 5,5 дней а второй 14,5
Гость:
Пусть х дней должен работать второй каменщик, тогда х + 9 дней должен работать первый каменщик. По условию известно, что два каменщика сложили вместе стенку за 20 дней. Составим уравнение х + х + 9 = 20 2х = 11 х = 5,5 5,5 дней должен работать второй каменщик, 5,5 + 9 = 14,5 дней должен работать первый каменщик
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