У ВХОДА В ЗООПАРК ПРОДАЮТСЯ НАБОРЫ ОТКРЫТОК "ПИТОМЦЫ ЗООППАРКА".В ТРЕХ РАЗНЫХ НАБОРАХ 88 ОТКРЫТОК.В ПЕРВОМ И ВТОРОМ 60 ОТКРЫТОК,ВО ВТОРОМ И ТРЕТЬЕМ НАБОРАХ 64 ОТКРЫТКИ.СКОЛЬКО ОТКРЫТОК В КАЖДОМ НАБОРЕ.

88-60=28шт в третьем наборе 88-64=24шт в первом 60-24=36шт во втором

Гость: Гость:

I + II = 60(o.) II + III = 64(o.) Всего - 88(о.) I, II, III - ? (о.) Решение: I + II + III = 88 II + III = 64 => I + 64 = 88 => I = 88-64 I = 24 (o.) - в первом наборе. I + II + III = 88 I + II = 60 => 60 + III = 88 => III = 88-60 III = 28 (o.) - в третьем наборе. I + II + III = 88 II = 88 - I - III II = 88-24-28 II = 36 (o.) - во втором наборе. Ответ: 24 открытки в первом наборе, 36 открыток во втором наборе, 28 открыток - в третьем наборе.