Нужно выписать предложения 1)с краткими страдательными причастиями, 2)с краткими прилагательными 1.Степной простор залит жёлтым золотом лучей. 2.Краток вечер в горах..Со стола на терассе еще не убран самовар.4.Воздух свеж, п...

Русский язык

Нужно выписать предложения 1)с краткими страдательными причастиями, 2)с краткими прилагательными 1.Степной простор залит жёлтым золотом лучей. 2.Краток вечер в горах..Со стола на терассе еще не убран самовар.4.Воздух свеж, пахуч и как-то особенно прозрачен, словно стекляный.5. Чудесна палитра сентябрьского леса. 6.Земля была густо устлана мягкими, странно пахнущими иглами. 7.Этот парк с его полянами и аллеями, дворцом на воде, старинными мраморными статуями красив в любое время года. 8. Если ни одна стрела не заденет его,- значит, он оправдан. 9.Все окна в столовой и гостиной закрыты. 10.Маленькое купе было мягко освещено настольной лампочкой под шелковым красным абажуром. 11.Лицо под серой шляпкой закрыто печальной вуалью, и сквозь нее сияют аквамариновые глаза. 12. Хрупка, нежна и уязвима жемчужина Иссык-Куля.

Автор: Гость