Нужно выписать предложения 1)с краткими страдательными причастиями, 2)с краткими прилагательными 1.Степной простор залит жёлтым золотом лучей. 2.Краток вечер в горах..Со стола на терассе еще не убран самовар.4.Воздух свеж, п...
Русский язык
Нужно выписать предложения 1)с краткими страдательными причастиями, 2)с краткими прилагательными 1.Степной простор залит жёлтым золотом лучей. 2.Краток вечер в горах..Со стола на терассе еще не убран самовар.4.Воздух свеж, пахуч и как-то особенно прозрачен, словно стекляный.5. Чудесна палитра сентябрьского леса. 6.Земля была густо устлана мягкими, странно пахнущими иглами. 7.Этот парк с его полянами и аллеями, дворцом на воде, старинными мраморными статуями красив в любое время года. 8. Если ни одна стрела не заденет его,- значит, он оправдан. 9.Все окна в столовой и гостиной закрыты. 10.Маленькое купе было мягко освещено настольной лампочкой под шелковым красным абажуром. 11.Лицо под серой шляпкой закрыто печальной вуалью, и сквозь нее сияют аквамариновые глаза. 12. Хрупка, нежна и уязвима жемчужина Иссык-Куля.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причастия: 1.Степной простор залит жёлтым золотом лучей. 3.Со стола на терассе еще не убран самовар. 6.Земля была густо устлана мягкими, странно пахнущими иглами. . 8. Если ни одна стрела не заденет его,- значит, он оправдан. 9.Все окна в столовой и гостиной закрыты. 10.Маленькое купе было мягко освещено настольной лампочкой под шелковым красным абажуром. 11.Лицо под серой шляпкой закрыто печальной вуалью, и сквозь нее сияют аквамариновые глаза. Прил. 2.Краток вечер в горах 4.Воздух свеж, пахуч и как-то особенно прозрачен, словно стекляный. 5. Чудесна палитра сентябрьского леса. 7.Этот парк с его полянами и аллеями, дворцом на воде, старинными мраморными статуями красив в любое время года 12. Хрупка, нежна и уязвима жемчужина Иссык-Куля.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Утром школьники отправились в лес. Они прошли 2/5 расстояния от школы до леса за 2 часа со скоростью 3 км/ч. Сделали 15 мин. привал. И прошли остав...
Алгебра
Двигаясь со скоростью v км\ч в течение 6 часов,автомобильпрошел путь s км.Задайте формулой зависимости s от v.Пользуясь этой формулой a)найдите s....
Русский язык
Написать по четыре слова с орфограммой-проверяемой безударной гласной в корне (одной или двумя) и с орфограммой-непроверяемой безударной гласной в ...