выразите;в квдратных миллиметрах -8см2, 15см2, 23см2, 20мм2.
Математика
выразите;в квдратных миллиметрах -8см2, 15см2, 23см2, 20мм2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800мм2, 15002, 23002,20мм2
Гость:
8см²=800мм², 15см²=1500мм², 23см²=2300мм², 20мм²=20мм²
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