Утром школьники отправились в лес. Они прошли 2/5 расстояния от школы до леса за 2 часа со скоростью 3 км/ч. Сделали 15 мин. привал. И прошли оставшееся расстояние с той же скоростью. Сколько времени заняла дорога в лес?
Математика
Утром школьники отправились в лес. Они прошли 2/5 расстояния от школы до леса за 2 часа со скоростью 3 км/ч. Сделали 15 мин. привал. И прошли оставшееся расстояние с той же скоростью. Сколько времени заняла дорога в лес?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*2=6км прошли за 2 часа, что составляет 2/5 всего расстояния, тогда 6*5/2=15км все расстояние 15-6=9км осталось пройти 9/3=3часа в пути после привала 2+3+15мин=5ч15мин заняла вся дорога
Гость:
1)какое расстояние прошли до привала? 2*3=6 км 2)какой общий путь до леса? 6:2*5=15 км 3)Сколько времени заняла дорога? 15:3+15 мин(привал)=5час15 мин
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