Утром школьники отправились в лес. Они прошли 2/5 расстояния от школы до леса за 2 часа со скоростью 3 км/ч. Сделали 15 мин. привал. И прошли оставшееся расстояние с той же скоростью. Сколько времени заняла дорога в лес?

Математика

Утром школьники отправились в лес. Они прошли 2/5 расстояния от школы до леса за 2 часа со скоростью 3 км/ч. Сделали 15 мин. привал. И прошли оставшееся расстояние с той же скоростью. Сколько времени заняла дорога в лес?

Автор: Гость