найдите множество решений неравенства 49-4x^2 больше 0

Математика
найдите множество решений неравенства 49-4x^2 больше 0
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