РАСТОЯНИЕ МЕЖДУ ПРИЧАЛОМИ 24км .сколько времени потратит моторная лодка на путь от одного причала к другому и обратно ,если собственная скорость катера 10км/ч,а скорость течения 2 км/ч?
Математика
РАСТОЯНИЕ МЕЖДУ ПРИЧАЛОМИ 24км .сколько времени потратит моторная лодка на путь от одного причала к другому и обратно ,если собственная скорость катера 10км/ч,а скорость течения 2 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24/(10+2)=2часа по течению 24/(10-2)=3часа против 2+3=5часов всего
Гость:
10 + 2 = 12 км/ч скорость лодки по течению 24 : 12 = 2 ч время затраченное лодкой на путь по течению 10 - 2 = 8 км/ч скорость лодки против течения 24 : 8 = 3 ч время затраченное лодкой на путь против течения 2 + 3 = 5 ч время затраченное на весь путь Ответ. 5ч.
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