Перенесите указательные слова в придаточные предложения,образуя составные союзы. 1)Заводские трубы делают высокими потому,что для заводских топок нужен особкнно сильный приток воздуха.2)Самолёт должен был сделать вынужденную по...

Русский язык
Перенесите указательные слова в придаточные предложения,образуя составные союзы. 1)Заводские трубы делают высокими потому,что для заводских топок нужен особкнно сильный приток воздуха.2)Самолёт должен был сделать вынужденную посадку оттого,что началась утеска горючего.4)Я так устал,что не мог идти.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Заводские трубы делают высокими,  потому что для заводских топок нужен особенно сильный приток воздуха. 2) Самолёт должен был сделать вынужденную посадку, оттого что началась утечка горючего. 4)   Я  устал, так что не мог идти
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
докажите, что F(x)=x^6-2cosx является первообразной для f(x)=6x^5+2sinx
Ответить
Алгебра
две машины едут по трассе со скоростью 80км/ч и с интервалом 10м.у знака ограничения скорости машины снижают скорость до 60 км/ч.с каким интервалом...
Ответить
Математика
Для борьбы с вредителями садов готовится известково-серный отвар, состоящий из 6 частей серы, 3 частей негашеной извести и 50 частей воды (по массе...
Ответить
Математика
1) -45+9.1-(-3.2)-9-0.1+3.2-6.4-8 2)5.4-10+6+4-0.25-(-5.4)+0.2+0.05 3)9.7+1.6-9-0,8+(-0.8)-(+0.7)-2.4+0.2
Ответить
Экономика
1)Какие требования предьявляются к носителю информации? 2)Почему важно защищать информацию? 3)Приведите примеры кодирующих и декодирующих устройств.
Ответить