Перенесите указательные слова в придаточные предложения,образуя составные союзы. 1)Заводские трубы делают высокими потому,что для заводских топок нужен особкнно сильный приток воздуха.2)Самолёт должен был сделать вынужденную по...
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Перенесите указательные слова в придаточные предложения,образуя составные союзы. 1)Заводские трубы делают высокими потому,что для заводских топок нужен особкнно сильный приток воздуха.2)Самолёт должен был сделать вынужденную посадку оттого,что началась утеска горючего.4)Я так устал,что не мог идти.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Заводские трубы делают высокими, потому что для заводских топок нужен особенно сильный приток воздуха. 2) Самолёт должен был сделать вынужденную посадку, оттого что началась утечка горючего. 4) Я устал, так что не мог идти
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