Перенесите указательные слова в придаточные предложения,образуя составные союзы. 1)Заводские трубы делают высокими потому,что для заводских топок нужен особкнно сильный приток воздуха.2)Самолёт должен был сделать вынужденную по...

Гость: Гость:

1) Заводские трубы делают высокими, потому что для заводских топок нужен особенно сильный приток воздуха. 2) Самолёт должен был сделать вынужденную посадку, оттого что началась утечка горючего. 4) Я устал, так что не мог идти