1) -45+9.1-(-3.2)-9-0.1+3.2-6.4-8 2)5.4-10+6+4-0.25-(-5.4)+0.2+0.05 3)9.7+1.6-9-0,8+(-0.8)-(+0.7)-2.4+0.2
Математика
1) -45+9.1-(-3.2)-9-0.1+3.2-6.4-8 2)5.4-10+6+4-0.25-(-5.4)+0.2+0.05 3)9.7+1.6-9-0,8+(-0.8)-(+0.7)-2.4+0.2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -45+9.1-(-3.2)-9-0.1+3.2-6.4-8=-53 2)5.4-10+6+4-0.25-(-5.4)+0.2+0.05=10,8 3)9.7+1.6-9-0,8+(-0.8)-(+0.7)-2.4+0.2=-2,2
Гость:
1)-45+9,1-(-3,2)-9-0,1+3,2-6,4-8=-45+9,1+3,2-9-0,1+3,2-6,4-8=-53 2)5,4-10+6+4-0,25-(-5,4)+0,2+0,05=5,4-10+6+4-0,25+5,4+0,2+0,05=10,8 3)9,7+1,6-9-0,8+(-0,8)-(+0,7)-2,4+0,2=9,7+0,6-9-0,8-0,8-0,7-2,4+0,2=-3,2
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