Представьте число 200 в виде разности так,что 30% уменьшаемого равны 70% вычитаемого
Алгебра
Представьте число 200 в виде разности так,что 30% уменьшаемого равны 70% вычитаемого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть вычитаемое равно х, тогда уменьшаемое равно х+200. По условию задачи 0.3(х+200)=0.7х 0.3х+60=0.7х 0.7х-0.3х=60 0.4х=60 х=60\0.4 х=150 х+150=350 200=350-150 0.3*350=105 0.7*150=105
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