В тетради исписано 24 страницы,что состовляет 3/4 всей тетради.Сколько всего страниц в тетради?
Математика
В тетради исписано 24 страницы,что состовляет 3/4 всей тетради.Сколько всего страниц в тетради?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как 24стр это 3/4, то вся тетрадь будет 24*4/3=32 листа
Гость:
24 : 3/4 = 32 страницы в тетради. Ответ. 32 стр.
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