В двух классах 60 человек.Сколько среди них мальчиков и сколько девочек,если девочек на 6 больше ,чем мальчиков!
Алгебра
В двух классах 60 человек.Сколько среди них мальчиков и сколько девочек,если девочек на 6 больше ,чем мальчиков!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х мальчиков в классах, тогда х + 6 девочек в классах. По условию известно, что всего в двух классах 60 человек. составим уравнение х + х + 6 = 60 2х = 54 х = 27 27 мальчиков в классах, 27 + 6 = 33 девочек в классах.
Гость:
Возможно в классе 33 девочки и 27 мальчиков, потому что 33+27=60. Просто подбор чисел, не знаю как составить уравнение(((
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