В двух классах 60 человек.Сколько среди них мальчиков и сколько девочек,если девочек на 6 больше ,чем мальчиков!

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Пусть х мальчиков в классах, тогда х + 6 девочек в классах. По условию известно, что всего в двух классах 60 человек. составим уравнение х + х + 6 = 60 2х = 54 х = 27 27 мальчиков в классах, 27 + 6 = 33 девочек в классах.