два сварщика, работая вместе, могут выполнить задание за 30часов. За сколько часов сможет выполнить это задание каждый сварщик, если известно. что первому на выполнение всей работы потребуется времени на 11 часов, чем второму?

Алгебра

два сварщика, работая вместе, могут выполнить задание за 30часов. За сколько часов сможет выполнить это задание каждый сварщик, если известно. что первому на выполнение всей работы потребуется времени на 11 часов, чем второму?

Автор: Гость