два сварщика, работая вместе, могут выполнить задание за 30часов. За сколько часов сможет выполнить это задание каждый сварщик, если известно. что первому на выполнение всей работы потребуется времени на 11 часов, чем второму?
Алгебра
два сварщика, работая вместе, могут выполнить задание за 30часов. За сколько часов сможет выполнить это задание каждый сварщик, если известно. что первому на выполнение всей работы потребуется времени на 11 часов, чем второму?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х ч понадобится второму сварщику, тогда х + 11 ч потребуется первому сварщику. По условию известно, что работая вместе, они могут выполнить задание за 30 часов. Сосотавим уравнение х + х + 11 = 30 2х = 19 х = 9,5 9,5 ч понадобится второму сварщику, 9,5 + 11 = 20,5 ч потребуется первому сварщику
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