Решите задачу. Масса двух чемоданов 20 кг. Причем масса одного из них в 3 раза меньше массы другого. Найдите массу каждого чемодана.

Математика

Решите задачу. Масса двух чемоданов 20 кг. Причем масса одного из них в 3 раза меньше массы другого. Найдите массу каждого чемодана.

Автор: Гость