Решите задачу. Масса двух чемоданов 20 кг. Причем масса одного из них в 3 раза меньше массы другого. Найдите массу каждого чемодана.

Математика
Решите задачу. Масса двух чемоданов 20 кг. Причем масса одного из них в 3 раза меньше массы другого. Найдите массу каждого чемодана.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - масса меньшего чемодана: 3х + х = 20 4х = 20 х = 5 кг масса 1 чемодана. Масса 2-го чемодана 5 * 3 = 15 кг. Проверка: 15 + 5 = 20    20 = 20 Ответ: 5 кг; 15 кг.
Гость:
x - масса 1 y - масса 2 Составим систему уравнений: x+y=20 y=3x x+3x=20 4x=20 x=5
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