расстояние между городами А и В равно 400 км.из А в В выехалагрузовая машина,а через 2 ч вслед за ней выехала легковая машина скорость которой в 1.5 раза больше скорости грузовой .найдите скорость грузовой машины если известно ...

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Пусть х км/ч скорость грузовика, тогда 1,5х км/ч скорость легковой машины. 400/х ч времени был в пути грузовик, 400/1,5х ч времени была в пути легковая машина. По условию известно,что расстояние между городами 400 км, легковая машина выехала на 2 часа позже, грузовая прибыла в пунк В на 1 час 20 минут позже легковой, значит она была в пути больше на 3 ч 20 минут = 3 1/3 ч = 10/3 часа. Составим уравнение 400/х - 400/1,5х = 10/3 (умножим обе части на 3х) 1200 - 800 = 10х 10х = 400 х = 40 Ответ. 40 км/ч скорость грузовика.