На каком расстоянии от наблюдателя сверкнула молния, если удар грома стал слышен через 6 с после вспышки молнии?

Физика

На каком расстоянии от наблюдателя сверкнула молния, если удар грома стал слышен через 6 с после вспышки молнии?

Автор: Гость