На каком расстоянии от наблюдателя сверкнула молния, если удар грома стал слышен через 6 с после вспышки молнии?
Физика
На каком расстоянии от наблюдателя сверкнула молния, если удар грома стал слышен через 6 с после вспышки молнии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано V = 330м/с t = 6 с. Найти S = ? Решение S=Vt; S=330*6=1980 м. Ответ: На расстоянии 1980м. от наблюдателя сверкнула молния.
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