на одной чашке весов лежат 6 одинаковых пачек чая и гиря в 50 г, а на другой чашке весовлежит одна такая же пачка чая ,гиря в 100 г и гиря в 200 г. Весы находятся в равновесии.определите,сколько граммов весит одна пачка чая?

Математика

на одной чашке весов лежат 6 одинаковых пачек чая и гиря в 50 г, а на другой чашке весовлежит одна такая же пачка чая ,гиря в 100 г и гиря в 200 г. Весы находятся в равновесии.определите,сколько граммов весит одна пачка чая?

Автор: Гость