на одной чашке весов лежат 6 одинаковых пачек чая и гиря в 50 г, а на другой чашке весовлежит одна такая же пачка чая ,гиря в 100 г и гиря в 200 г. Весы находятся в равновесии.определите,сколько граммов весит одна пачка чая?
Математика
на одной чашке весов лежат 6 одинаковых пачек чая и гиря в 50 г, а на другой чашке весовлежит одна такая же пачка чая ,гиря в 100 г и гиря в 200 г. Весы находятся в равновесии.определите,сколько граммов весит одна пачка чая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Исходя из рисунка получается, что 5 пачек весят 250гр. одна - 50гр.
Гость:
6х+50=х+100+200 6х-х=300-50 5х=250 х=250/5 х=50г одна пачка чая
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Автобус, двигаясь равномерно в течение 10 мин, проехал 15 км. потом 5 мин он стоял у остановки. Следующие 15 мин автобус двигался со скоростью 60 к...
Математика
В корзине несколько грибов. После того как из нее вынули 10 грибов, а затем положили в нее 14 грибов, в ней стало 85 грибов. Сколько грибов было в ...
Математика
на предприятии 1 из двигателей потребляет 8 л топлива за 15 часов, а другой 4л за 7 часов какой из двигателей экономичнее , в дробях надо