. Найти диагонали прямоугольника АВСД, если , СД=4 см.
Геометрия
. Найти диагонали прямоугольника АВСД, если , СД=4 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
диагональ прямоугольника =сторона прямоугольника*корень(2) поэтому диагонали данного прямоугольника AC=BD=CD*корень(2)=4*корень(2) см
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