Отрезок, площадь, единица, теорема, квадрат, миллион, периметр, масштаб, биллион.Какой слово лишнее?
Математика
Отрезок, площадь, единица, теорема, квадрат, миллион, периметр, масштаб, биллион.Какой слово лишнее?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
теорема єто утверждение свойства - лишнее (единственное в своем роде) остальные слова являются определениями обьектов, обьектами или свойствами обьектов так единица, миллион, биллион - числа отрезок, квадрат - геометрические обьекты площадь, периметр, масштаб - свойства обьектов
Гость:
тут все намного проще - на логику. во всех словах - 7 букв. Слово периметр - лишнее (8 букв)
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